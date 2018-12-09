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В центрі Львова запрацювали платні парковки, які закрили через приїзд Порошенка

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 9 грудня, платні паркінги на вулицях Лесі Українки, Вірменській та Театральній вже відновили свою роботу. Про це Львівському порталу повідомили у Муніципальній варті.

 

Всі ці три платні парковки вчора, 8 грудня, закрили через приїзд до Львова Петра Порошенка, який брав участь у святкуванні 150-річчя товариства «Просвіта» в Оперному театрі.

«Оскільки ці майданчики для паркування розташовані неподалік від театру, на вимогу поліції та Управління державної охорони, яке займається охороною перших осіб в Україні, паркінги й закрили. Вимогу зробити це комунальники отримали о 08:00 год. ранку 8 грудня. На трьох парковках загалом є 72 паркомісця. Година стоянки там коштує 20 грн», – йдеться в повідомленні.

Станом на 18:30 год. парковки на вулицях Лесі Українки, Вірменській та Театральній були ще закриті, а на в’їздах стояли поліцейські, які не давали змоги водіям заїхати.

Також на вимогу поліції та Управління державної охорони евакуатори переставили три машини, які були запарковані біля Оперного театру, на вул. Вірменській і на вул. Дорошенка.

Фото: Муніципальна варта, Zaxid.net

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