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Українець Ломаченко переміг Педрасу і став чемпіоном світу з боксу у легкій вазі

Олена Карп'юк

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У Нью-Йорку завершився об’єднавчий бій за звання чемпіона світу з боксу в легкій вазі, у якому Василь Ломаченко зустрічався з Хосе Педрасою з Пуерто-Ріко. У поєдинку розігрували пояси чемпіона світу відразу за двома престижними версіями WBA Super (1-й захист Ломаченко) і WBO (1-й захист Педраси), а також пояс журналу The Ring. Зустріч відбулася в знаменитому залі Madison Square Garden. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Перша половина поєдинку пройшла в приблизно рівній тактичній боротьбі, при цьому Педраса грамотно захищався і намагався не нариватися на несподівані атаки українського чемпіона. І все ж починаючи з 6-го раунду, українцю почали вдаватися великі ударні серії, а перевага Ломаченка у швидкості стала мати вирішальне значення.

Пуерториканець все ж демонстрував стійкість, проте перевага Ломаченка вже ні в кого не викликала сумнівів. Вирішальним став 11-й раунд, протягом якого Василь влаштував бомбардировку в голову опонента, і наприкінці раунду Педраса двічі опинився в нокдауні. Від дострокового закінчення бою його врятувала лише перерва.

Василь так і не зміг нокаутувати пуерториканця в останньому раунді, однак підсумок бою за рішенням суддів був очевидний: всі три арбітри винесли рішення на користь українського чемпіона.

Таким чином Василь Ломаченко до поясів WBA Super і The Ring додав титул WBO, яким раніше володів Педраса.

Для українця це був 13-й бій і 12-та перемога в кар’єрі. В пасиві Василя Ломаченка всього одна поразка. Але тоді, в бою за титул чемпіона світу за версією WBO, суперник українця мексиканець Орландо Салідо не вклався в ліміт вагової категорії і пояс був залишений вакантним.

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