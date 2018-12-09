У Львові виявили мертвим 26-річного патрульного

Сьогодні, 9 грудня, у квартирі на вул. Миколайчука раптово помер 26-річний патрульний. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«На 26 році життя раптово зупинилося серце львівського патрульного поліцейського Олега Юца. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Причину смерті з’ясує судово-медична експертиза», – розповіли у патрульній поліції.

Водночас речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у коментарі Львівському порталу уточнила, що Олег Юц помер не під час виконання службових обов’язків.

У патрульній поліції чоловік служив із лютого 2016 року. У нього залишилась молода дружина.

Фото: патрульна поліція