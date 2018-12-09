У Львові спіймали чоловіка, якого розшукували за крадіжку у великих розмірах

На перетині вулиць Личаківської і Богдана Котика патрульні затримали автомобіль Opel Vectra, водій якого порушував ПДР. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«Водій всіляко намагався уникнути адміністративної відповідальності і поводився підозріло. Інспектори перевірили чоловіка у базі даних. Виявилося, що 34-річний уродженець Хмельниччини перебуває у розшуку», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка розшукує поліція Тернопільської області правопорушення, вчинене за ч. 4 ст.185 ККУ (крадіжка у великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Патрульні винесли на затриманого постанову за порушення правил дорожнього руху. Згодом його помістили в ізолятор тимчасового тримання, оскільки суд прийняв рішення про затримання зловмисника.

Фото: патрульна поліція