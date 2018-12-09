Керівник відомої капели «Трембіта» Микола Кулик став Народним артистом України

Під час робочої поїздки до Львова вчора, 8 грудня, Петро Порошенко особисто вручив художньому керівнику Заслуженої академічної капели України «Трембіта» Миколі Кулику високу державну відзнаку – почесне звання «Народний артист України». Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації Президента.

Петро Порошенко наголосив, що Микола Кулик став художнім керівником і головним диригентом «Трембіти» понад 28 років тому.

«Я не міг не подякувати за це служіння Музі, служіння нації і служіння державі», – сказав Порошенко.

Почесне звання «Народний артист України» присвоєно Миколі Кулику за значний особистий внесок у державне будівництво, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Зазначимо, у суботу, 8 грудня, у театрі імені Марії Заньковецької відбувся творчий вечір Миколи Кулика з нагоди його 60-річчя.

Микола Кулик очолив капелу «Трембіта» в 1990 році. Він відкрив в Україні творчість композиторів української діаспори, зокрема Андрія Гнатишина, Ігоря Соневицького, Антіна Рудницького та Мар’яна Кузана. За це разом із капелою «Трембіта» у 1995 році він здобув Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Микола Кулик провів концерти у більшості країн Європи (лише у Німеччині 30 – гастрольних турне, які охопили близько 1000 концертів).

Фото: адміністрація Президента