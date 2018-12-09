Двоє мешканців Пустомитівщини потрапили до лікарні через отруєння чадним газом

Вчора, 8 грудня, близько о 21:30 год., у власному будинку в селі Старе Село Пустомитівського району отруїлися чадним газом двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Внаслідок отруєння чадним газом постраждали двоє місцевих мешканців віком 53 та 58 років. Їх у стані легкого ступеня важкості (3% і 7% карб оксигемоглобіну) доправили в обласну клінічну лікарню.

Подачу газу до будинку тимчасово припинили. Наразі всі обставини події встановлюються.

Зазначимо, що тільки у Львові з початку року чадним газом отруїлися 148 людей, серед них – 41 дитина.

Про те, як не стати жертвою отруєння чадним газом, читайте тут.