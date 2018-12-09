Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений військовий

Упродовж минулої доби, 8 грудня, на Донбасі окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, при цьому тричі застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворог із мінометів калібру 82 мм двічі відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків. Загалом для обстрілів противник використав 39 мін.

Також ворог стріляв по наших позиціях ще й на підступах до населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар’їнка, Чермалик та Гнутове. Вогонь із важкого озброєння у цих випадках бойовики не відкривали.

Під час бойових дій легке поранення отримав один український військовослужбовець.

Від початку цієї доби противник провокував наших оборонців на підступах до Гнутового зі станкових гранатометів. Втрат серед наших бійців немає.