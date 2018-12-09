Через масштабну аварію в окупованому Криму 200 тисяч мешканців залишились без води

Співробітник підприємства «Вода Криму» загинув під час усунення аварії на водогоні в окупованому Сімферополі. Через аварію близько 200 тисяч мешканців міста залишились без води. Про це повідомляє Уніан з посиланням на ТАСС.

«При усуненні аварії загинув наш майстер. Це сталося вночі. На місці працюють слідчі», – йдеться в повідомленні.

У правоохоронних органах окупантів поки що не коментують цей трагічний інцидент. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У ніч на 9 грудня в Сімферополі сталася аварія, через що без води залишилися кілька районів. За даними рятувальників, мова йде про близько 200 тисяч людей.

До анексії 85% потреб Криму в прісній воді забезпечували через Північно-Кримський канал, який з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії поставки води на півострів припинили.