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85 кращих педагогів Львова отримають по 25 тисяч гривень. Перелік

Наталя Дуляба

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У Львові визначили переможців цьогорічної програми “Успішний педагог“. Кращі вчителі та педагоги міста отримають по 25 тисяч гривень премії. Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Львова №697, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом переможцями міської програми «Успішний педагог» стали 85 освітян: 50 шкільних вчителів, 28 педагогів закладів дошкільної освіти і 7 керівників дитячих гуртків у позашкільних закладах освіти. Всі вони отримають по 25 тисяч гривень премії.

“Районним відділам освіти Львова провести нарахування та виплату грошової винагороди у розмірі 25 000 грн (без оподаткування) кожному“, – вказано у розпорядженні.

Заклади загальної середньої освіти:

  1. Андраш Іванна Ярославівна – вчитель німецької мови ліцею імені Василя Симоненка
    2. Бакалець Наталія Володимирівна – вчитель історії, львовознавства та мистецтва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 міста Львова
    3. Берник Орися Несторівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 62
    4. Бешлей Марта Миколаївна – вчитель хімії середньої загальноосвітньої школи № 70
    5. Бондарчук Людмила Григорівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи “Первоцвіт“
    6. Васьків Леся Ярославівна – вчитель української мови і літератури та християнської етики навчально-виховного комплексу “Школа-садок “Софія“ міста Львова
    7. Войцик Ольга Романівна – вчитель української мови та літератури Львівської академічної гімназії при Національному університеті “Львівська політехніка“
    8. Глушко Юлія Романівна – вчитель німецької мови середньої загальноосвітньої школи № 98 міста Львова
    9. Гуменецька Наталія Мирославівна – вчитель музики Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня “Джерельце“ з поглибленим вивченням англійської мови
    10. Гурна Оксана Василівна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням німецької мови
    11. Данилів Олександра Іванівна – вчитель біології ліцею “Інтелект“ Львівської міської ради
    12. Дзюба Ігор Іванович – вчитель предмету “Захист Вітчизни“ середньої загальноосвітньої школи № 32
    13. Доскочинська Ольга Ярославівна – вчитель інформатики середньої загальноосвітньої школи № 62
    14. Дуляба Юліанна Василівна – вчитель початкових класів ліцею “Львівський“ Львівської міської ради
    15. Думка Юрій Андрійович – вчитель фізики та інформатики середньої загальноосвітньої школи № 27 міста Львова імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
    16. Зачкевич Оксана Ярославівна – вчитель образотворчого мистецтва, трудового навчання навчально-виховного комплексу “Школа-садок “Софія“ міста Львова
    17. Зелінська Мирослава Миколаївна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня “Джерельце“ з поглибленим вивченням англійської мови
    18. Іванишин Анастасія Степанівна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня “Джерельце“ з поглибленим вивченням англійської мови
    19. Кец Лілія Мирославівна – вчитель математики ліцею “Галицький“ Львівської міської ради
    20. Кіндрат Марія Іванівна – вчитель початкових класів ліцею № 66 Львівської міської ради
    21. Кладова Ірина Петрівна – вчитель історії Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка
    22. Коваль Олександра Богданівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи “Первоцвіт“
    23. Ковальська Надія Віталіївна – вчитель музичного мистецтва середньої загальноосвітньої школи № 86
    24. Козак Наталія Ярославівна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
    25. Козяк Руслана Ярославівна – вчитель початкових класів ліцею № 93
    26. Колотело Галина Федорівна – вчитель середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 міста Львова
    27. Коромець Галина Стратонівна – вчитель початкових класів Львівської загальноосвітньої школи І ступеня “Світанок“
    28. Коропецька Ірина Богданівна – вчитель іспанської мови та зарубіжної літератури навчально-виховного комплексу “Школа-садок “Софія“ міста Львова
    29. Костецька Оксана Адамівна – вчитель математики навчально-виховного комплексу “Школа-садок “Софія“ міста Львова
    30. Кузь Катерина Андріївна – вчитель біології та основ здоров’я середньої загальноосвітньої школи № 60 міста Львова
    31. Ланга Франциско Самуелевич – вчитель фізичної культури ліцею № 93 Львівської міської ради
    32. Лукасевич Христина Ігорівна – вчитель французької та англійської мов ліцею “Інтелект“ Львівської міської ради
    33. Лупак Оксана Ярославівна – вчитель географії та економіки Львівської гімназії “Євшан“
    34. Мельничук Василь Мстиславович – вчитель математики та інформатики Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов та східних бойових мистецтв “Будокан“ з поглибленим вивченням іноземних мов
    35. Москаль Ірина Орестівна – вчитель біології середньої загальноосвітньої школи № 42 міста Львова
    36. Навроцька Уляна Іванівна – вчитель математики та інформатики середньої загальноосвітньої школи № 86
    37. Нагорна Людмила Ярославівна – вчитель біології, екології та природознавства ліцею імені Василя Симоненка Львівської міської ради
    38. Новогольник Михайло Михайлович – вчитель фізичної культури Львівської академічної гімназії при Національному університеті “Львівська політехніка“
    39. Онишків Андрій Володимирович – вчитель фізичної культури Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
    40. Петелицька Оксана Богданівна – вчитель математики ліцею “Надія“ Львівської міської ради
    41. Процайло Любов Михайлівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 99 міста Львова
    42. Сакович Людмила Сергіївна – вчитель української мови та літератури, польської мови ліцею імені Івана Пулюя
    43. Сова Наталія Василівна – вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 72
    44. Терлецька Ольга Михайлівна – вчитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 міста Львова
    45. Хараху Сергій Олександрович – вчитель предмету “Захист Вітчизни“ та географії Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка
    46. Хіцяк Оксана Степанівна – вчитель початкових класів ліцею “Інтелект“ Львівської міської ради
    47. Чайковська Оксана Богданівна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням німецької мови
    48. Чериба Галина Дем’янівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 60 міста Львова
    49. Чуплак Михайло Миколайович – вчитель історії та правознавства ліцею “Надія“ Львівської міської ради
    50. Яйко Наталія Іванівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 27 міста Львова імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.

Заклади дошкільної освіти:

  1. Бабій Ірина Василівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 133
    2. Бойко Юлія Ярославівна – асистент вихователя закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Барвінок“
    3. Бузулукська Оксана Степанівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 67
    4. Василиків Галина Валентинівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу № 88
    5. Ворожбит Надія Григорівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 29
    6. Глинка Оксана Михайлівна – музичний керівник навчально-виховного комплексу “Школа-дитячий садок “Провесінь“
    7. Гупало Лідія Володимирівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Барвінок“
    8. Зубрицька Ірина Петрівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 105
    9. Короляк Галина Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 187
    10. Крайківська Зоряна Богданівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 167
    11. Кульгавець Наталія Степанівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу № 169
    12. Лемчик Юлія Андріївна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Пізнайко“
    13. Локоткова Світлана Валеріївна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 160
    14. Маїк Діана Андріївна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 37
    15. Малицька Уляна Мирославівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 57
    16. Нестер Наталія Степанівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 133
    17. Пузанова Інна Володимирівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Веселка“
    18. Репетило Світлана Степанівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 17
    19. Рихтар Євгенія Михайлівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 70
    20. Ромінська Оксана Стефанівна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 167
    21. Сибаль Марія Юріївна – музичний керівник закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Пізнайко“
    22. Слодзяк Любов Степанівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 92
    23. Стецюк Валентина Гермогенівна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 30
    24. Стовпченко Олена Олексіївна – вихователь закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу № 52
    25. Сторонська Анастасія Зенонівна – практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 92
    26. Тузяк Галина Ярославівна – вихователь закладу дошкільної освіти (дитячого садка) № 135
    27. Фігурська Надія Василівна – вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 29
    28. Юськевич Роксоляна Павлівна – вчитель-логопед закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу “Барвінок“.

Позашкільні заклади освіти:

1. Вовк Ольга Миколаївна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова
2. Смаль Ірина Іванівна – керівник гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру“Галицьке юнацтво“
3. Соломійчук Галина Михайлівна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Львова
4. Тивонюк Михайло Миколайович – керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова
5. Фляк Наталія Леонідівна – керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості МЖК-1 Сихівського району
6. Шаповал Оксана Олегівна – керівник гуртка Личаківського будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова
7. Шаповалова Наталія Миронівна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Львова.

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