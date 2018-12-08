В Польщі активісти зірвали концерт ансамблю російської армії

У п’ятницю, 7 грудня, двоє польських активістів перервали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова, який відбувався у Бидгощі. Про це пише Українська правда з посиланням на видання OKO.press, передає Львівський портал.

Під час концерту активісти Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук вибігли на сцену із транспарантами «Кремлівський рашизм – геть за Дон» та кричали «Лапи геть від України». Вони також тримали транспарант «Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу». Все це трапилось під час виконання пісні «Священна війна».

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Один із активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського. Жоден із-поміж близько ста військових хористів на це не відреагував. За декілька секунд активістів зі сцени вивела охорона.