ОСТАННІ НОВИНИ

В Польщі активісти зірвали концерт ансамблю російської армії

Олена Карп'юк

|

У п’ятницю, 7 грудня, двоє польських активістів перервали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова, який відбувався у Бидгощі. Про це пише Українська правда з посиланням на видання OKO.press, передає Львівський портал.

 

Під час концерту активісти Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук вибігли на сцену із транспарантами «Кремлівський рашизм – геть за Дон» та кричали «Лапи геть від України». Вони також тримали транспарант «Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу». Все це трапилось під час виконання пісні «Священна війна».

Один із активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського. Жоден із-поміж близько ста військових хористів на це не відреагував. За декілька секунд активістів зі сцени вивела охорона.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...