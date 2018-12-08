В аеропорту «Львів» затримали турка, якого Інтерпол розшукував за відмивання грошей

Вчора, 7 грудня, у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького під час прикордонного контролю пасажирів авіарейсу «Стамбул – Львів» затримали 43-річного громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

Під час контролю пасажирів прикордонники встановили, що 43-річного турка розшукує Інтерпол за відмивання грошей в Угорщині. Чоловіка затримали та арештували з метою подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 399 КК Угорщини.

Про виявленого у Львові зловмисника повідомили українське бюро Інтерполу та поліцію.