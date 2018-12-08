ОСТАННІ НОВИНИ

В аеропорту «Львів» затримали турка, якого Інтерпол розшукував за відмивання грошей

Олена Карп'юк

|

Вчора, 7 грудня, у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького під час прикордонного контролю пасажирів авіарейсу «Стамбул – Львів» затримали 43-річного громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

 

Під час контролю пасажирів прикордонники встановили, що 43-річного турка розшукує Інтерпол за відмивання грошей в Угорщині. Чоловіка затримали та арештували з метою подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 399 КК Угорщини.

Про виявленого у Львові зловмисника повідомили українське бюро Інтерполу та поліцію.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...