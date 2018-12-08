У Бориславі горіла квартира

Вчора, 7 грудня, о 08:32 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Бориславі, яка виникла у квартирі на вул. Шкільній, 3. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

На місце події прибули рятувальники, займання виникло у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Ліквідувати пожежу вдалося о 09:02 год. Вогонь встиг знищити міжкімнатні двері та речі домашнього вжитку на площі 20 кв м, пошкодити вхідні двері.

Внаслідок пожежі постраждалих немає. Наразі всі обставини та причина виникнення займання встановлюються.

Фото: ДСНС