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Під Львовом виникла потрійна ДТП

Олена Карп'юк

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Вчора, 7 грудня, орієнтовно о 09:05 год., у селі Лисиничі Пустомитівського району виникла аварія за участі відразу трьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 25-річний водій автомобіля «Міцубіші Ланцер» зіткнувся з вантажівкою ГАЗ-53, за кермом якої перебував 42-річний мешканець Львова, після чого вантажівка зіткнулась за автомобілем «Шевроле Лачетті».

Внаслідок зіткнення водій «Міцубіші» отримав тілесні ушкодження, його доправили у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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