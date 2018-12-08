Під Львовом виникла потрійна ДТП

Вчора, 7 грудня, орієнтовно о 09:05 год., у селі Лисиничі Пустомитівського району виникла аварія за участі відразу трьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 25-річний водій автомобіля «Міцубіші Ланцер» зіткнувся з вантажівкою ГАЗ-53, за кермом якої перебував 42-річний мешканець Львова, після чого вантажівка зіткнулась за автомобілем «Шевроле Лачетті».

Внаслідок зіткнення водій «Міцубіші» отримав тілесні ушкодження, його доправили у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.