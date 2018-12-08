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Під час пожежі у Дрогобичі надзвичайники врятували трьох людей

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 8 грудня, о 06:21 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Дрогобичі, що виникла в одноповерховому житловому будинку на вул. Сахарова, 4/6. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Під час гасіння пожежі рятувальниками вивели на свіже повітря трьох людей, серед врятованих був 60-річний власник помешкання. Всіх їх із ознаками отруєння продуктами горіння передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Пожежу ліквідувати вдалося о 08:02 год. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 100 м кв, дах на площі 60 м кв, пошкодив дах сусідньої житлової будівлі та її стіни.

До гасіння пожежі залучили 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки. Наразі всі обставини події та причина виникнення займання встановлюються.

Фото: ДСНС

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