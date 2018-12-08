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Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 8 грудня, через витоки мешканцям семи вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Через ліквідацію витоку на вул. Дашкевича – вул. Половинній орієнтовно до 13:00 год. води не матимуть такі мешканці:

  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Лемківська;
  • вул. Тесленка.

Витік води стався і на вул. П. Мирного, 21. Відтак до 13:00 год. без води залишились мешканці всі будинків на вулицях:

  • вул. Енергетична;
  • вул. П. Мирного;
  • вул. Мишуги;
  • вул. Ярославенка.

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