Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 8 грудня, через витоки мешканцям семи вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Через ліквідацію витоку на вул. Дашкевича – вул. Половинній орієнтовно до 13:00 год. води не матимуть такі мешканці:
- вул. Гайдамацька;
- вул. Лемківська;
- вул. Тесленка.
Витік води стався і на вул. П. Мирного, 21. Відтак до 13:00 год. без води залишились мешканці всі будинків на вулицях:
- вул. Енергетична;
- вул. П. Мирного;
- вул. Мишуги;
- вул. Ярославенка.
Олена Карп'юк