Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 8 грудня, через витоки мешканцям семи вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через ліквідацію витоку на вул. Дашкевича – вул. Половинній орієнтовно до 13:00 год. води не матимуть такі мешканці:

вул. Гайдамацька;

вул. Лемківська;

вул. Тесленка.

Витік води стався і на вул. П. Мирного, 21. Відтак до 13:00 год. без води залишились мешканці всі будинків на вулицях: