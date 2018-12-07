Вулицю Просвіти завершили ремонтувати: для авто проїзд поки залишається закритим

На вул. Просвіти завершено капітальний ремонт: наразі вулиця відкрита для пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив Андрій Зозуля, голова Галицької районної адміністрації, капітальний ремонт вул. Просвіти був одним з пріоритетних об’єктів з ремонту на цей рік. Роботи фактично завершені, однак поки вулиця відкрита лише для пішоходів.

«Для проїзду транспорту вулицю відкриємо трохи пізніше: необхідно, щоб все відстоялося та додатково плануємо встановити стовпці. Однак для пішоходів вона вже відкрита», – розповів Андрій Зозуля.

Нагадаємо, ремонтні роботи з капітального ремонту вул. Просвіти виконувала підрядна організація ТОВ «Грант-Захід» на замовлення Галицької районної адміністрації.

Проектом ремонту вул. Просвіти було передбачено заміну колектора, заміну водопроводу, дощової каналізації, випусків каналізації з будинків, будинкові вводи, частковий ремонт підпірних стінок, встановлення гідрозатворів та дощоприймачів, перекладання бруківки на дорозі, замощення тротуарів плиткою. Також здійснили ремонт зовнішнього освітлення. Довжина дороги, де відбувалися роботи, становить 308 м.

Зазначимо, протягом 2018 року на території Галицького району було заплановано проведення капітального ремонту вулиць на суму 24 млн 243 тис грн. Серед важливих об’єктів, які знаходилися в роботі це капітальний ремонт вул. Котлярської, вул. Просвіти, вул. Руданвського. Також в травні цього року було завершено капітальний ремонт вул. І. Рутковича, який розпочався у 2017 році.