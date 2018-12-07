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У вівторок перед Львівською оперою розпочнуть встановлювати головну ялинку міста

Дарина Смеречанська

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Головну ялинку Львова розпочнуть встановлювати 11 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Традиційно дерево буде встановлено на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, і сягатиме воно 20 метрів заввишки.

Цьогоріч ялинку місту дарують мешканці с. Буда Яворівського району Львівської області. Встановлення та прикрашання ялинки здійснюватимуть комунальні підприємства «Зелений Львів» та «Львівсвітло» спільно з компанією «Львівські ярмарки».

Відкриття головної ялинки Львова відбудеться 18 грудня 2018 р. о 19.00 год. У святковій програмі будуть вітальне слово мера міста, передача Вифлеємського Вогню Миру мешканцям Львова, театралізовані забави на площі перед Оперним театром, а також льодове шоу на площі Ринок від Казка продакшн.

 

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