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У Пустомитівському районі «Мерседес» збив 76-річного велосипедиста

Дарина Смеречанська

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У Пустомитівському районі водій автомобіля «Мерседес» наїхав на 76-річного  велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 грудня близько 16.00 в одному з сіл Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 34-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на велосипедиста – свого 76-річного односельчанина. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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