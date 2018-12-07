У Пустомитівському районі «Мерседес» збив 76-річного велосипедиста

У Пустомитівському районі водій автомобіля «Мерседес» наїхав на 76-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 грудня близько 16.00 в одному з сіл Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 34-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на велосипедиста – свого 76-річного односельчанина. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.