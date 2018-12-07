У області судитимуть 25-річного закарпатця, який палицею вбив чоловіка

На Львівщині судитимуть 25-річного закарпатця, який до смерті побив людину та 2 роки переховувався від правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався ще у липні 2016 року у вагоні електропоїзда сполученням «Тернопіль-Львів» на перегоні «Красне-Задвір’я» Буського району на Львівщині. Під час раптового конфлікту не раз судимий зловмисник умисно завдав потерпілому один удар алюмінієвою палицею по голові. Внаслідок травми у львівській лікарні чоловік помер.

У жовтні 2016 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене, а зловмисника оголошено у розшук. Однак, 20 жовтня 2018 року його все-таки затримали та помістили під варту без можливості внесення застави.

За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 25-річного мешканця Закарпатської області, який обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За вчинене лиходію загрожує до 10 років позбавлення волі.