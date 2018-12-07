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У області судитимуть 25-річного закарпатця, який палицею вбив чоловіка

Дарина Смеречанська

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На Львівщині судитимуть 25-річного закарпатця, який до смерті побив людину та 2 роки переховувався від правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався ще у липні 2016 року у вагоні електропоїзда сполученням «Тернопіль-Львів» на перегоні «Красне-Задвір’я» Буського району на Львівщині. Під час раптового конфлікту не раз судимий зловмисник умисно завдав потерпілому один удар алюмінієвою палицею по голові. Внаслідок травми у львівській лікарні чоловік помер.

У жовтні 2016 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене, а зловмисника оголошено у розшук. Однак, 20 жовтня 2018 року  його все-таки затримали та помістили під варту без можливості внесення застави.

За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 25-річного мешканця Закарпатської області, який обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За вчинене лиходію загрожує до 10 років позбавлення волі.

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