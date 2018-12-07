У Львові вшанували пам'ять творця музики Державного гімну Михайла Вербицького

Сьогодні, 7 грудня, Львівщина вшановує пам’ять отця Михайла Вербицького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема представники влади та громадськість поклали квіти до пам’ятника отця Михайлу Вербицькому та виконали Державний гімн України.

Опісля відбулось громадське віче. На завершення усі присутні виконали церковний гімн «Боже Великий Єдиний».

Довідка:

Михайло Вербицький – український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч, автор музики Державного гімну України «Ще не вмерла Україна». Народився 4 березня 1815 року в с. Явірник Руський, неподалік Перемишля (зараз – Польща), у сім’ї священика.

Перше виконання твору «Ще не вмерла Україна» як Гімну відбулося 10 березня 1865 року у Перемишлі, як завершальний номер концерту, присвячений Тарасові Шевченку.

В останні роки життя композитор займався педагогічною діяльністю, писав статті, творив музику.

Згодом, у 1856 році, він став парохом церкви у селі Млини неподалік Перемишля, де проживав до смерті 7 грудня 1870 року, помер у віці 55 років.

27 грудня 2015 року, у Львові у рік 200-річчя від дня народження відкрили та освятили пам’ятник о. Михайлові Вербицькому. Монумент встановили на розі вулиць Бандери – Чупринки – Вербицького з ініціативи Товариства «Надсяння». Авторами пам’ятника є Володимир і Андрій Сухорські.