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У аеропорту «Львів» затримали трьох іноземців із підробленими документами

Омелян Шевчук

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В пункті пропуску «Львів-авіа» прикордонники Львівського загону затримали трьох іноземців із підробленими документами. Про це Львівському порталу повідомили у  прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Під час оформлення пасажирів рейсу, що прибули зі Стамбула, охоронці кордону Львівського загону помітили заміну сторінок з установчими даними в спеціальних паспортах громадян Туреччини.  У ході подальших перевірочних заходів та співбесіди,  іноземці пред’явили дійсні ID-картки.

До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Правопорушників, яким було відмовлено у перетині державного кордну, буде повернуто зворотним рейсом.

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