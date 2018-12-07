У аеропорту «Львів» затримали трьох іноземців із підробленими документами

В пункті пропуску «Львів-авіа» прикордонники Львівського загону затримали трьох іноземців із підробленими документами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Під час оформлення пасажирів рейсу, що прибули зі Стамбула, охоронці кордону Львівського загону помітили заміну сторінок з установчими даними в спеціальних паспортах громадян Туреччини. У ході подальших перевірочних заходів та співбесіди, іноземці пред’явили дійсні ID-картки.

До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Правопорушників, яким було відмовлено у перетині державного кордну, буде повернуто зворотним рейсом.