Поліцейські розшукують безвісти зниклого львів’янина

У Львові поліцейські розшуку безвісти зниклого 41-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісти зниклого Терещенка Сергія Олександровича, 10.04.1977 р.н., мешканця м. Львів, вул. Гашека, 20/66.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.

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