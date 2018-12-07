Під час пожежі у власному будинку загинув господар

У с. Боляновичі Мостиського району під час пожежі у дерев’яному житловому будинку виявили тіло 49-річного власника помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 6 грудня о 07:39 год. На місці пожежі виявлено труп власника.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв м, пошкоджено стіни та міжкімнатні двері на площі 55 кв м, перекриття на площі 15 кв м.

Обставини події встановлюються.