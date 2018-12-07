На Дрогобиччині мікроавтобус насмерть збив жінку

Поблизу с. Раневичі Дрогобицького району «Мерседес Спрінтер 312» збив 63-річну жінку. Від отриманих травм постраждала загинула. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 6 грудня близько 20:40год. на автодорозі Турка-Пісочне.

Так, 27-річний мешканець с. Дубляни Жовківського району, керуючи автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 312» та рухаючись в напрямку м. Львів, здійснив наїзд на пішохода, мешканку м. Стебник. У наслідок ДТП пішохід загинула на місці події. Обставини події встановлюються.