Хабар за сприяння у виділенні землі. Чиновницю однієї з місцевих рад оштрафували на 17 тисяч

На Львівщині за зловживання впливом засуджено землевпорядника однієї з місцевих рад. За сприяння у виділенні земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво, розташованої на території, прилеглій до міжнародної траси «Львів – Рава-Руська», посадовець вимагала неправомірну вигоду у розмірі три тисячі доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Зловмисницю, землевпорядника селищної ради, під час одержання першої частини коштів у розмірі однієї тисячі доларів США у серпні цього року викрили працівники управління захисту економіки у Львівській області разом з працівниками слідчого управління поліції Львівщини та обласної прокуратури.

Чиновниця була затримана в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, їй було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), а суд обрав для неї міру запобіжного заходу у вигляді арешту із альтернативою внесення застави, яку було сплачено.

Обвинувальний акт був скерований на судовий розгляд. Вироком суду зловмисницю засуджено до сплати штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить сімнадцять тисяч гривень.