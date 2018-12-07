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Через смерть 6-річного хлопчика двом медикам Стрийської лікарні «світить» до 3 тюрми

Дарина Смеречанська

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Двом медикам Стрийської лікарні загрожує тюремний термін за смерть неповнолітнього пацієнта. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що у грудні 2016 року близько 4 години ранку у приймальне відділення Стрийської міської дитячої лікарні доставлено 6-річного хлопчика. Черговий лікар-педіатр оглянув пацієнта та діагностував «ГРЗ, стенозуючий ларинготрахеїт. Стеноз 2-3 ст». Стан дитини при госпіталізації було розцінено як «наближений до важкого», однак дитину не перевели до реанімації. Як наголошують у прокуратурі, таким чином не було проведено усіх необхідних медичних заходів, регламентованих клінічними протоколами.

Вранці того ж дня маленького пацієнта оглянув вже інший лікар – з керівного складу Стрийської міської дитячої  лікарні.

«Проте, незважаючи на важкий стан і прогресуючу дихальну недостатність хворого, лікарі не прийняли рішення про невідкладне його переведення у відділення інтенсивної терапії. Відтак, внаслідок неналежного виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків, хлопчик помер», – мовиться у повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно двох лікарів Стрийської міської дитячої лікарні, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого і несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (смерть). У разі доведення вини вказаним особам загрожує до 3-ох років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

 

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