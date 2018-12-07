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Через окупантів у Керченській протоці стоять на якорях понад 140 кораблів

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У Керченській протоці російські окупанти продовжують створювати перешкоди проходу кораблів в українські порти. Окрім порушення норм міжнародного права, Росія також не зважає на ризик виникнення аварійних ситуацій через збільшення і накопичення суден на якірних стоянках. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС України.

 

Російська Федерація, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через окуповану нею Керченську протоку. Через це у Керченській протоці, яка відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року використовується для міжнародного судноплавства, та поблизу неї спостерігається значне накопичення кораблів.

За наявними в Держприкордонслужбі даними, станом на ранок 7 грудня на якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря.

Як відомо, наприкінці листопада кількість суден в Керченській протоці становила більше 400. Хоча в перші дні грудня ситуація дещо стабілізувалася і декілька днів тому їх кількість знизилася до 105, зараз знову фіксується збільшення.

Країна-агресор навмисно продовжує порушувати норми Конвенції ООН з морського права 1982 року та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, і змушує українські та іноземні торгові судна тривалий  проміжок часу очікувати на прохід.

При цьому окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти. Загалом за минулу добу через Керченську протоку вони пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких 8 суден саме з/до портів України. При цьому останні піддавалися перевірці представниками ФСБ Росії.

Окрім порушення норм міжнародного права, Росія також не зважає на ризик виникнення аварійних ситуацій через збільшення і накопичення суден на якірних стоянках.

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