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Виїзна перукарня завітала у львівський будинок престарілих: як чепурили бабусь і дідусів

Дарина Смеречанська

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До Львівського геріатричного пансіонату завітали майбутні майстри перукарської справи, які опановують мистецтво стрижки та зачіски у Львівському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційного роботи центру.

 

Слухачки вирішили не тільки поглибити практичні вміння, але й подарувати самотнім дідусям і бабусям краплину своєї турботи та уваги. Під керівництвом наставників Світлани Павлюк і Мирослави Галамаги вони підстригли майже п’ятдесять мешканців пансіонату, максимально використавши набуті знання та вміння.

«Почувши про виїзну перукарню, старенькі виструнчилися в чергу і з нетерпінням очікували, коли ж нарешті їхнього волосся торкнуться ножиці та гребінець в умілих руках майстринь», – зазначили у центрі зайнятості.

Фото: Львівський центр професійно-технічної освіти ДСЗ

 

 

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