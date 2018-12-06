Виїзна перукарня завітала у львівський будинок престарілих: як чепурили бабусь і дідусів

До Львівського геріатричного пансіонату завітали майбутні майстри перукарської справи, які опановують мистецтво стрижки та зачіски у Львівському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційного роботи центру.

Слухачки вирішили не тільки поглибити практичні вміння, але й подарувати самотнім дідусям і бабусям краплину своєї турботи та уваги. Під керівництвом наставників Світлани Павлюк і Мирослави Галамаги вони підстригли майже п’ятдесять мешканців пансіонату, максимально використавши набуті знання та вміння.

«Почувши про виїзну перукарню, старенькі виструнчилися в чергу і з нетерпінням очікували, коли ж нарешті їхнього волосся торкнуться ножиці та гребінець в умілих руках майстринь», – зазначили у центрі зайнятості.

Фото: Львівський центр професійно-технічної освіти ДСЗ