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У Львові реорганізували рух транспорту на вулицях Скельній та Костомарова: схема

Юлія Шпак

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Міська комісія з безпеки дорожнього руху ухвалила рішення про зміну схеми руху на двох бічних вулицях від вулиці Шота Руставелі. Мова йде про вул. Скельну і вул. Костомарова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як наголосив провідний фахівець управління транспорту ЛМР Костянтин Баранюк, прийняте рішення має сприяти зменшенню заторів на вул. Шота Руставелі.

Згідно із новою схемою руху, на вул. Скельній і вул. Костомарова поміняють напрямки руху. Водії, які виїжджають на вул. Шота Руставелі з вул. Архипенка, зможуть одразу повернути на вул. Костомарова, тоді на вул. Скельну і з неї виїхати на вул. Франка. А ті водії, які рухаються вул. Костомарова, зможуть виїхати на вул. Шота Руставелі через вул. Скельну.

Нова схема організації дорожнього руху вступить у дiю після встановлення відповідних дорожніх знаків.

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