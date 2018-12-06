У Академії сухопутних військ відкрили тренажерний комплекс, який включає п'ять спортзалів

У Академії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного у Львові відкрили новостворений універсальний тренажерний комплекс, який включає 5 окремих спортивних залів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зал кардіотренувань, призначений для тренування серцево-судинної та дихальної системи військовослужбовців, окрім своєї основної функції буде використовуватись також для занять із військовослужбовцями, які проходять реабілітацію після поранень.

У залі гирьового спорту курсанти тренуються у силових вправах та зміцнюють силову витривалість. Також у залі проводяться тренування збірних команд академії з гирьового спорту. У тренажерному залі розміщено 68 сучасних тренажерів для тренування всіх груп м’язів. У залі кросфіту курсанти опановують вправи за системою фізичної підготовки, передбачені програмою навчання за досвідом Збройних сил США.

У п’ятому залі – залі боксу – встановлено професійний ринг для проведення спарингів. Також зал використовується для занять з рукопашного бою та різноманітних єдиноборств. Перепускна спроможність комплексу дозволяє одночасно займатись спортом 120 військовослужбовцям.

До створення цього сучасного тренажерного комплексу долучилося Міністерство оборони України.