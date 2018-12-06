Серійний грабіжник у Львові сяде за ґрати на 5 років

У Львові до 5 років 6 місяців позбавлення волі засудили серійного грабіжника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 30.05.2017 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно раніше неодноразово судимого (зокрема, за злочини проти власності) львів’янина, який підозрювався у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.185 КК України – крадіжка.

Встановлено, що в ніч на 12 лютого 2017 року 42-річний чоловік пошкодив вікно на проник у нежитлове приміщення (офіс) та викрав у 36-річного потерпілого будівельні та електричні інструменти. Збитки оцінили у 7000 грн.

Крім цього, 13 березня 2017 зловмисник таємно викрав із припаркованого поблизу будинку автомобіля дві нові шини вартістю понад 2500 грн.

Проте, того ж дня фігуранта затримали оперативники поліції на одній із вулиць Шевченківського району м.Львова разом награбованим.

Зазначимо, що під час досудового розслідування до підозрюваного застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним та на підставі ст.ст.70, 71 КК України, засуджено до остаточного покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі.