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Поліція розшукує львів'янина за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці розшукують 57-річного Володимира Романюка за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (тяжке тілесне ушкодження) ККУ розшукують Романюка Володимира Вікторовича, який є мешканцем вул. Сихівська, 15.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місце перебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

 

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