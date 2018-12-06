Поліція розшукує львів'янина за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Правоохоронці розшукують 57-річного Володимира Романюка за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Працівники Сихівського відділу поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (тяжке тілесне ушкодження) ККУ розшукують Романюка Володимира Вікторовича, який є мешканцем вул. Сихівська, 15.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місце перебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.