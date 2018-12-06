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Нардепи погодили трирічне бюджетне планування

Дарина Смеречанська

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Верховна Рада України Ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, відповідно до яких запроваджується трирічне бюджетне планування. За відповідний закон №8044 проголосувало 238 депутатів, передає Громадське.

 

Законом передбачається, що відтепер уряд буде планувати основні показники бюджетних доходів та видатків не на рік, а на 3 роки. При цьому, щороку парламент, як і раніше, голосуватиме за бюджет на наступний рік.

Щоб посилити підзвітність та підвищити відповідальність головних розпорядників коштів за результати діяльності, під час розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді міністри та керівники інших органів влади представлятимуть стратегічні цілі своїх органів та звітуватимуть про досягнення.

Зазначимо, що середньострокове бюджетне планування не передбачає встановлення точних цифр, а лише передбачає ухвалення приблизних прогнозних показників державних доходів і видатків. Точні бюджетні показники як і раніше будуть встановлювати законом про державний бюджет на поточний рік.

Нагадаємо, що Рада підтримала даний закон у першому читанні 18 жовтня. Тоді за нього проголосував 231 депутат.

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