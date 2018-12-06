Маршрутка стала каретою «швидкої». Водій зійшов з рейсу, щоб доправити пасажира з інсультом до лікарні

На Тернопільщині водій маршрутки з’їхав з рейсу і скерував автобус до лікарні, бо його пасажиру раптово стало зле. Кермувальник розгледів у чоловіка ознаки інсульту, тому вирішив не зволікати, чекаючи швидку – і це врятувало хворого від тяжких ускладнень. Про це повідомляє ТСН.

Це був “базарний” день у містечку Кременець, 9:00 ранку. Маршрутка № 13 переповнена людьми, які поспішають на ринок – багато заходить, мало виходить – це все, що запам’ятав про той ранок чоловік на лікарняному ліжку. “Пам’ятаю тільки, як сідав в автобус, а наступні кадри — це крапельниця і обличчя доктора”, – розповів Валерій Галкін. У лікарняній палаті поруч з 64-річним пенсіонером його дружина. Того ранку вони теж були разом – сиділи поруч з водієм. “Чоловік сидів попереду, я сиділа за ним. Нічого не було дивного”, – каже Галина Галкіна.

Що з пасажиром щось не так – розгледів водій маршрутки. “Бачу, що йому руку віднімає, щось хотів мені сказати – бачу, мови не получається, не може говорити вже. І чим раз – і гірше, гірше”, – розповів водій маршрутки Олександр Іваськевич. Коли на наступній зупинці “Ринок” усі пасажири вийшли, водій вирішив їхати у лікарню. Людям, які почали заходити у маршрутку, оголосив про скасований рейс. “Зараз викликати швидку –знаєте, як то. Поки розчухаються, поки те се. Я зразу автобусом туди, от так по кругу, у нас там лікарня є”, – пояснив водій. Маршрутка, яка стала каретою “швидкої”, домчала до реанімаційного відділення за три хвилини.

Ще водій буквально на руках виніс нерухомого пасажира з автобуса. “Більше того, він допоміг його вийняти звідти, тому що він був безвладний, він забрав наші речі назад, відвіз додому, запропонував мені гроші, які в нього були. Я так розумію – виручка”, – розповіла дружина хворого. Завдяки миттєвій доставці медики не втратили “золотий” час порятунку таких хворих – пенсіонер переніс інсульт без ускладнень. “Тобто в нього нема паралічів ні в руках, ні в ногах. Лице повернулося на своє місце, як було”, – пояснив завідувач неврологічним відділенням Кременецької районної лікарні Костянтин Буковський.



Врятованому пасажиру після інсульту ще важко говорити, але він не може не подякувати своєму рятівнику. “Так, він мене врятував. Він поступив, як людина з великої літери”, – каже Валерій Галкін.

Олександр Іваськевич працює водієм на цьому маршруті чотири роки, до того 15 років від’їздив шофером автобуса у Москві, але з початком російської агресії покинув заробітчанство і повернувся у рідний Кременець. У той день заради пасажира втратив чимало часу і власний заробіток, бо з’їхав з маршруту у годину-пік. “Базарний день, дуже багато людей, шофери хочуть заробити більше. І він, не дивлячись ні на що, щоб дати виручку – серце йому підказало бути людиною”, – каже товариш водія Ігор Бендасюк. Тепер у водія маршрутки з’явився ще один товариш, який передає йому головні слова. “Саша, здоров’я тобі! І в тебе появився ще один друг”, – каже врятований.

Фото: скріншот з відео