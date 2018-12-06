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Малюків запрошують на майстер-клас з розпису імбирних пряників

Дарина Смеречанська

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У Львові 13 грудня відбудеться безкоштовний дитячий майстер-клас з розпису імбирних пряників. Про це повідомляють організаторів.

 

«Мистецтво може бути різним. Адже можна малювати на полотні, ліпити скульптури з глини, а можна творити мистецтво з тіста та глазурі», – наголошують організатори.

Майстрині-кондитери познайомлять малечу з кулінарним мистецтвом та навчать правильно розмальовувати імбирні пряники. Такий пряник можна буде з’їсти, подарувати рідним або ж повісити на новорічну ялинку.

Захід проходитиме 13 грудня о 15.00 на третьому поверсі у ТЦ «Роксолана» (пл.Соборна,14).

 

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