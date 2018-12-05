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Укрзалізниця запускає безпересадкові вагони Київ-Вроцлав, які курсуватимуть через Львів

Юлія Шпак

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З 8 грудня розпочнуть курсувати нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав у складі поїздів № 749/51-52/750. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

 

Безпересадковий вагон Київ – Вроцлав у почне відправлятися зі столиці України з 8 грудня щоденно о 14:07 год. та прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25 год. У зворотному напрямку вагон відправлятиметься о 16:30 год. та прибуватиме до Києва наступного дня о 17:14 год. Нові безпересадкові вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків та Люблинець.

«Крім того, у новому графіку руху пасажирські поїзди курсуватимуть до низки важливих туристичних та бізнесових центрів Європи. Зокрема, до Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошице, Кракова, Дебрецена, Любліна та інших», – прокоментував в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

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