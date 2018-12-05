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Укрзалізниця закликає пасажирів зважено підходити до купівлі квитків на свята

Юлія Шпак

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Упродовж 4 грудня було оформлено 244 тисячі місць для проїзду у пасажирських поїздах, із них 148 тисяч квитків (61 % від загальної кількості) – пасажири придбали через інтернет, решту – у залізничних касах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Зазначається, що подібна активність купівельного попиту спостерігалася влітку 2018 року, коли за одну добу пасажири придбали понад 176 тис. квитків на поїзди. Для порівняння – у середньому за добу оформлюється близько 149 тисяч місць, причому більше половини квитків 77 тисяч (52 %) – через інтернет.

Сьогодні, 5 грудня, Укрзалізниця знову констатує сплеск ажіотажного попиту. У зв’язку з цією пасажирів закликають зважено підходити до процесу купівлі квитків на поїзди. Адже станом на 5 грудня у наявності є місця на поїзди у передсвяткові дати на найпопулярніші напрямки.

«Після реалізації усіх квитків на цілорічні поїзди Укрзалізниця почне продаж проїзних документів на додаткові. Очікується, що цього святкового сезону таких буде призначено не менше 30», – повідомляють в Укрзалізниці.

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