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У Турці запрацював інклюзивно-ресурсний центр

Дарина Смеречанська

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У Турківській гімназії №1 відбулося відкриття комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр, покликаний забезпечити реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

 

«Сьогодні право на здобуття освіти дітьми з особливими потребами гарантовано державою. І, я щиро переконана, що колектив цього центру буде прикладати максимум зусиль, щоб дітям і їхнім батькам було комфортно і затишно. Цього року це уже десяте офіційне відкриття інклюзивно-ресурсного центру на Львівщині», – зазначила директор департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.

Також директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Марія Гоголевська висловила слова вдячності державі за можливість допомагати особливим дітям та за всебічну підтримку і допомогу у втіленні в життя цієї можливості.

ІРЦ розміщений у трьох кімнатах із капітальним ремонтом та всім необхідним обладнанням. Для цього з місцевого бюджету було виділено 100 тис грн, а також скеровано субвенцію 251,88 тис. з державного бюджету на придбання обладнання ІРЦ.

Працюватиме у центрі практичний психолог та вчитель-логопед, які допомагатимуть дітям із особливими освітніми потребами вчитися та соціалізуватися.

Завданнями центру передбачено: надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, розроблення рекомендацій щодо програми навчання дітей у школах, надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання, а також надання консультативно-психологічної допомоги батькам.

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