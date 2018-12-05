У Самборі судитимуть 23-річного водія, який напідпитку врізався у міст

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 23-річного мешканця села Язи Самбірського району, який у стані алкогольного сп’яніння врізався в металеву опору моста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Як встановили поліцейські, 26 жовтня цього року обвинувачений, кермуючи автомобілем Opel Omega у стані алкогольного сп’яніння, їхав дорогою Нижанковичі – Дрогобич – Стрий. Рухаючись мостом через річку Дністер він порушив ПДР і в’їхав в металеву опору моста.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому правого стегна із зміщенням, струс головного мозку, забій нирок, а також садна і рани по тілу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження). На горе-водія чекає від 3 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.

Обвинувальний акт вже скерували до Самбірського міськрайонного суду для розгляду.

Фото: поліція