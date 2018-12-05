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У Мостиському районі «Опель» врізався у дерево: постраждав пасажир

Дарина Смеречанська

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На автодорозі «Мостиська-Самбір» в одному з сіл Мостиського району 4 грудня водій автомобіля «Опель Вектра» з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Вектра», 28-річний мешканець Самбора, не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Внаслідок зіткнення пасажир «Опеля», 31-річний самбірчанин, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

 

 

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