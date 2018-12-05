Цього року Львову знову подарують головну новорічну ялинку

Цьогоріч головну ялинку Львова, яку встановлюватимуть вже 11 грудня на площі перед Оперним театром, не купуватимуть. Місто знову отримає її у подарунок. Про це сьогодні, 5 грудня, під час прес-конференції повідомила директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, передає кореспондент Львівського порталу.

«Продовжуючи традиції минулого року, мешканці дарують новорічну ялинку для Львова. Цього року зелену красуню подарують знову мешканці з Брюхович. Це гарна традиція, коли ми не купуємо, не витрачаємо коштів на ялинку, а приймаємо її у подарунок. Витрачаємо кошти лише на її прикрашання», – розповіла вона.

Цьогорічна ялинка буде прикрашена ілюмінаціями та яворівськими іграшками. Її висота становитиме 20 м.

Додамо, що в день відкриття ялинку, 18 грудня, Львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передасть львів’янам Вифлеємський Вогонь Миру.