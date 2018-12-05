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Ступка, Кістень та Костишин запрошують львів’ян на гостросюжетну комедійну виставу

Андрій Котенський

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У понеділок, 10 грудня, в Національному академічному драматичному театрі ім. М. Заньковецької покажуть гостросюжетну комедію у двох діях «І тільки смерть розлучить нас» за п’єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

За сюжетом, головна героїня Єва – фатальна жінка в повному розумінні цього слова. Розумна, чарівна, жагуча і заповзятлива. Про таку потай мріє кожний чоловік. Бруно пощастило – він знайомиться з Євою, але герой ще не підозрює, що на нього чекає…

«Ця штучка проведе бідолаху по всіх колах пекла – через автомобільну аварію і травматологічну клініку, в’язницю і божевільню. Вона увіллється у життя Бруно до мозку кісток. І все… через ретельно спланований проект убивства. Адже у Єви є законний чоловік – стриманий і мудрий Маріо, і він заважає особистому щастю героїв… План убивства стає досконалішим з кожним днем… Чим закінчиться цей комічний трилер?» – інтригують організатори.

Виставу поставив відомий український режисер Валерій Астахов. У головних ролях – народний артист України Остап Ступка, зірка серіалів «Коли ми вдома», «Слуга народу» і «Родичі» Катерина Кістень, відомий театральний актор і зірка серіалів «Ко мне, Мухтар», «Жіноча інтуїція-2» Костянтин Костишин.

«У кожній репліці, у кожному діалозі вистави «І тільки смерть розлучить нас» на вас чекає жагуча суміш сатири та іронії. Повна вибухового італійського гумору, яскравих костюмів, оригінальних декорацій та дивовижна своїми поворотами подій комедія припаде до душі всім глядачам!» – зазначають організатори.

Початок вистави – о 19:00.

Квитки в касі театру (235-55-83) та онлайн тут: Concert.ua

 

 

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