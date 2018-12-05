Стало відомо, як виглядатиме головна ялинка України

Цього року Головна ялинка на Софійській площі у Києві впродовж новорічно-різдвяних свят змінюватиме свій зовнішній вигляд. Про це під час прес-конференції повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, передає Укрінформ.

«Ялинка цього року буде змінюватись, вона не весь час буде однаковою. Перед самим Новим роком вона змінить свій зовнішній вигляд – і для цього потрібно надати їй таку можливість, тож цього року ялинка буде абсолютно в інший спосіб зроблена», – зазначила вона.

Чиновник також зазначила, що цьогоріч конструкція ялинки передбачає «зміксовану форму» з живої ялинки та штучних гілок.

У свою чергу засновник проекту «Folk Ukrainе» Ігор Добруцький повідомив, що цьогоріч ялинка на Софійській площі матиме онлайн-інсталяцію та витримана в холодних відтінках.

«Ялинка ще буде … оформлена екраном – понад 50 м по довжині, який випромінюватиме північне сяйво 24 години на добу», – додав Добруцький.

Нагадаємо, цього року Львів знову не купуватиме головну ялинку міста. Зелену красуню Львову подарують мешканці Брюхович.

З програмою святкувань новорічно-різдвяних свят, можна ознайомитись ТУТ.