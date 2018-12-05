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Парубій підписав закон про держбюджет на 2019 рік

Юлія Шпак

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік. Про це він пвідомив у Тwitter.

 

«Щойно підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2019-й рік.

Документ передбачає, що у 2019 році ріст ВВП складе 3% при інфляції 7,4%. Мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросте до 4172 грн, з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум виросте до 1936 грн, а з 1 грудня – до 2027 грн.

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