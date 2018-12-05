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Напередодні 27-ї річниці ЗСУ в Академії сухопутних військ відзначили кращих військовослужбовців

Юлія Шпак

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Сьогодні, 5 грудня, у Центрі культури та дозвілля Національної академі сухопутних військ напередодні 27-ї річниці ЗС України відзначили кращих військовослужбовців гарнізону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

 

Привітати воїнів прибули керівництво Львова та області, єпископ Сокальсько-Жовківський УГКЦ Михаїл Колтун, представники духовенства, громадських та волонтерських організацій.

Гості щиро подякували військовослужбовцям за їхню самовіддану звитяжну службу та відзначили кращих з них грамотами та подяками.

А начальник національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив погони офіцерам-учасникам бойових дій, яким присвоєні чергові військові звання достроково, а також вручив відзнаки Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та начальника гарнізону військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил України, активістам волонтерських організацій.

Після урочистої частини з військовослужбовцями гарнізону своєю творчістю поділився Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки.

Фото: Академія сухопутних військ

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