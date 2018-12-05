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Львівські поліцейські розшукують двох злочинців

Юлія Шпак

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У Львові поліцейські розшукують двох злочинців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, розшукують Завінського Ореста Орестовича, 06.04.1983 р.н., мешканця м. Львів, вул. Широка.

Також працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, розшукують Броницького Олександра Миколайовича, 12.04.1988 р.н., мешканця м. Львів, вул. Червоної Калини.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.

Фото: поліція

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