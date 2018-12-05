До школярів трьох львівських шкіл завітають учасники антарктичних експедицій

Українські учасники антарктичних експедицій прочитали всі листи учнів, що надійшли до них у межах конкурсу «Запроси полярника до себе», та обрали переможців. Ними стали по 3 школи в 8 містах України – Києві, Черкасах, Миколаєві, Білій Церкві, Житомирі, Одесі, Львові, Харкові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОН.

Загалом діти надіслали на конкурс понад 200 листів, серед яких були малюнки, відео, фото тощо. Зокрема, були світлини виготовлених школярами власноруч смаколиків, якими вони планують частувати гостей, відео, де першокласники дають свої варіанти відповідей на запитання: кому належить Антарктида? яка там погода? хто такі полярники і чим вони займаються? та інші.

«Коли ми з колегами читали листи, то приємно було відзначати, наскільки допитливими та наполегливими є наші діти. А ще приємніше було читати, що вони вважають полярників надзвичайними героями й хочуть, щоб вони відкрили секрети справжньої дружби та витримки у складних умовах. Хочу від усіх нас подякувати за кожен лист, кожне звернення, запитання. Всі вони для нас неймовірно важливі», – відзначив очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Читаючи листи, полярники оцінювали їхню креативність, продемонстровану учнями мотивацію, логічність та доступність викладу думок. В підсумку переможцями серед шкіл Львова стали: державна комунальна середня загальноосвітня школа №3, загальноосвітня школа №84, загальноосвітня школа № 23.

Протягом грудня учасники експедицій зв’яжуться з усіма зазначеними школами та узгодять дату свого приїзду.