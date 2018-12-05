До Миколая мерія виплатить 1,7 млн грн дітям львівських біців АТО

До Дня святого Миколая діти учасників АТО/ООС зі Львова отримають одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Загалом на виплати таких допомог у бюджеті Львова передбачили 1 млн 725 тис. грн.

Діти загиблих та померлих захисників отримають 10 тис. грн на одну дитину. У Львові таких діток 103. Також виплату отримають діти з інвалідністю, у кого один із батьків є учасником АТО/ООС (65 дітей), діти учасників бойових дій на Сході України, які отримали інвалідність на війні (187 дітей) – по 2 тис. грн.

Ще по 2 тис. грн отримають діти бійців-добровольців, чий статус встановлено у порядку, визначеному Львівською обласною радою (14 дітей) та діти внутрішньо переміщених осіб-учасників АТО/ООС (49 дітей).

Для усіх діток учасників бойових дій у Львові також передбачили святкові заходи. Для дітей віком до 11 років 12-13 грудня організують «Майстерню святого Миколая» у Дитячій планеті (вул. Газова, 30-а). Старших дітей запрошують на «Святкову вечірку Миколая у Малевичі» 17 грудня. Діти захисників матимуть цікаву розважальну програму і подарунки.

Організовує свято для дітей Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Діти шкільного віку (до15 років) отримають запрошення в школі. Для діток, які відвідують дошкільні навчальні заклади, запрошення роздадуть у садочках. Учасники бойових дій на сході України, чиї діти є молодшими 6 років і не відвідують ДНЗ, можуть отримати запрошення у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська, 41) до 11 грудня (при собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини і посвідчення УБД).

Загалом у Львові зареєстровано понад 3 тис. дітей учасників АТО/ООС.