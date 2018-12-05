ОСТАННІ НОВИНИ

До Миколая мерія виплатить 1,7 млн грн дітям львівських біців АТО

Олена Карп'юк

|

До Дня святого Миколая діти учасників АТО/ООС зі Львова отримають одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Загалом на виплати таких допомог у бюджеті Львова передбачили 1 млн 725 тис. грн.

Діти загиблих та померлих захисників отримають 10 тис. грн на одну дитину. У Львові таких діток 103. Також виплату отримають діти з інвалідністю, у кого один із батьків є учасником АТО/ООС (65 дітей), діти учасників бойових дій на Сході України, які отримали інвалідність на війні (187 дітей) – по  2 тис. грн.

Ще по 2 тис. грн отримають діти бійців-добровольців, чий статус встановлено у порядку, визначеному Львівською обласною радою (14 дітей) та діти внутрішньо переміщених осіб-учасників АТО/ООС (49 дітей).

Для усіх діток учасників бойових дій у Львові також передбачили святкові заходи. Для дітей віком до 11 років 12-13 грудня організують «Майстерню святого Миколая» у Дитячій планеті (вул. Газова, 30-а). Старших дітей запрошують на «Святкову вечірку Миколая у Малевичі» 17 грудня. Діти захисників матимуть цікаву розважальну програму і подарунки.

Організовує свято для дітей Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Діти шкільного віку (до15 років) отримають запрошення в школі. Для діток, які відвідують дошкільні навчальні заклади, запрошення роздадуть у садочках. Учасники бойових дій на сході України, чиї діти є молодшими 6 років і не відвідують ДНЗ, можуть отримати запрошення у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська, 41) до 11 грудня (при собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини і посвідчення УБД).

Загалом у Львові зареєстровано понад 3 тис. дітей учасників АТО/ООС.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...