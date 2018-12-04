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Затримали липових працівників СБУ, які грабували елітні авто

Андрій Котенський

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Прокуратурою Київської області спільно з Нацполіцією затримано групу з 4 осіб, які здійснювали розбійні напади на території Київської області та міста Києва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

 

Затримані особи, використовуючи формений одяг, шеврони та підроблені посвідчення офіцерів Служби безпеки України, здійснювали розбійні напади на дорогах, зупиняючи лише елітні автомобілі, заволодівали майном водіїв та пасажирів.

Під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів.

Зловмисників затримано та повідомлено про підозру у вчиненні розбоїв.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Учасникам групи загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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