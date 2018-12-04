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У Львові спіймали трьох мешканців Закарпаття, які грабували людей

Олена Карп'юк

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Правоохоронці затримали трьох закарпатців, які протягом 2-3 грудня неподалік від головного залізничного вокзалу Львова грабували людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

До поліції звернувся 47-річний мешканець Донецької області і повідомив, що 2 грудня на вулиці Чернівецькій невідомий поцупив у нього мобільний телефон, документи та 2200 гривень. Як встановили правоохоронці, до скоєння цього злочину причетний 47-річний мешканець міста Мукачево Закарпатської області.

Інший заявник, 42-річний мешканець Радехова, повідомив, що 3 грудня площі Двірцевій зловмисник заволодів його грошима, після чого втік з місця події. Як встановили правоохоронці, до скоєння цього злочину причетний 32-річний раніше судимий мешканець одного зі селищ у Закарпатській області.

Третій заявник, 28-річний мешканець Борислава, повідомив, що 3 грудня на вулиці Залізничній грабіжник викрав два його мобільні телефони, інші ґаджети та гаманець із грошима. Як встановили правоохоронці, до скоєння цього злочину причетний 34-річний мешканець одного з селищ у Закарпатській області.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Наразі проводяться досудові розслідування.

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